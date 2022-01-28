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وزيرا خارجية ايران ونيكاراغوا يتباحثان حول توطيد العلاقات

وزيرا خارجية ايران ونيكاراغوا يتباحثان حول توطيد العلاقات
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره النيكاراغوي دنيس مونكادا حول توطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد.

العالم - ايران

وهنّأ امیر عبداللهیان، خلال الاتصال الهاتفي اليوم الجمعة بفوز الرئيس النيكاراغوي دانيل اورتيغا بولاية جديدة، مؤكدا استعداد طهران لتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.

وعدّ مشاركة مساعد الرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية ابراهيم رئيسي في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس النيكاراغوي دانيل اورتيغا مؤشرا على اهتمام ايران بتنمية التعاون مع بلدان اميركا اللاتينية لاسيما نيكاراغوا.

وأكد استعداد طهران لوضع جميع الاتفاقات الموقعة بين البلدين اثناء زيارة مساعد رئيس الجمهورية لهذا البلد حيز التنفيذ.

ودعا نظيره النيكاراغوي لزيارة ايران معربا عن ارتياحه للمستوى الطيب في العلاقات بين البلدين، وأمله بتنمية التعاون الاقتصادي بينهما أكثر مما مضى.

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وزيرا خارجية ايران ونيكاراغوا يتباحثان حول توطيد العلاقات