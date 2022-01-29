تويوتا تتجه إلى القمر مع مركبة وذراع آلية وأحلام

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المركبة التي يتم تطويرها مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية يطلق عليها "لونار كروزر"، والتي يكرّم اسمها سيارة "تويوتا لاند كروزر" الرياضية متعددة الاستخدامات. ومن المقرر إطلاقها في أواخر هذا العقد.

وقال تاكاو ساتو، الذي يرأس مشروع "لونار كروزر" في شركة تويوتا، لـ"أسوشييتد برس": "نحن نرى الفضاء كمجال للتحول الذي يحدث مرة واحدة في القرن. من خلال الذهاب إلى الفضاء، قد نكون قادرين على تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات التي ستثبت قيمتها في حياة الإنسان".

طورت شركة غيتاي اليابان، وهي شركة متعاقدة مع شركة تويوتا، ذراعاً آلية لمركبة لونار كروزر، والتي صممت لأداء مهام مثل الفحص والصيانة. تسمح "تركيبة الكلاب" الخاصة بها بتغيير طرف الذراع بحيث يمكن أن تعمل مثل الأدوات المختلفة والغرف والرفع والكنس.

قال الرئيس التنفيذي لشركة غيتاي، شو ناكانوز، إنه شعر بأن التحدي المتمثل في الانطلاق إلى الفضاء تمت مواجهته بالفعل، لكن العمل في الفضاء ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة لرواد الفضاء. وقال إن هذا هو المكان الذي ستكون فيه الروبوتات مفيدة.