توقعات بإقامة جسر جوي اميرکي في الامارات لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

واشار نعمة الی تحذير واشنطن مواطنيها من السفر الی الامارات، مؤکداً ان هذا التحذير، هو تصريح أمريکي أول وستتبعه تصريحات اخری تتعلق بالخروج من الامارات علی وجه السرعة وربما سيکون هناک جسر جوي لاخراجهم لان هناک جاليات اميرکية کثيرة في الامارات.

وتوقع خروج الاميرکان المتواجدين في قاعدة الظفرة، مؤکداً وجود حوالي 3 الاف ضابط وجندي اميرکي في هذه القاعدة.

وأکد ان الاميرکان والاسرائيليين يأخذون التهديدات اليمنية علی محمل الجد لکن الامارات والسعودية لم يفهمان بعد معنی التهديدات اليمنية ويقرآن التهديدات بالخطأ ويتجهون في الطريق الخطأ.

وشدد نعمة علی ان من يريد السلام يجب ان يوفر السلام والامن في اليمن، فقد أصبحت المعادلة واضحة وأصبح أمن الامارات والسعودية مرتبطاً بأمن اليمن فعليهم الکف عن العدوان علی اليمن، بدل تسول الامن من دول اخری.