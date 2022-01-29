قائد جيش الاحتلال السابق: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي كان "خطأ استراتيجيا"

العالم - فلسطين

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، انتقد إيزنكوت (الذي كان يقود جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تم توقيع الاتفاق النووي مع إيران) قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لافتا إلى أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق أزال "قيودا معينة" عن إيران، ومنحها "شرعية" لدفع برنامجها النووي".

وقال إيزنكوت: "ظل كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في الظلام قبل قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية عام 2015، التي حدت من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات".

وعما إذا كانت "إسرائيل" وحدها قادرة على شن هجوم ضد إيران، قال قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق: "الأمر معقد"، منتقدا رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، لاستبعاده لقاء روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، قبل زيارته للكيان في نوفمبر، إذ أنه فقط رئيس "الموساد" السابق، يوسي كوهين وسفير تل أبيب لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، تعاملوا مع قضية الانسحاب من الصفقة النووية، حيث علق إيزنكوت قائلا: "لم يتحدث أحد مع المؤسسة الأمنية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق واثنين من مساعديه.