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العراق.. "الجيل الجديد" يضع 10 شروط للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية

العراق..
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن حراك الجيل الجديد الحزب الكردي المعارض في كردستان العراق، السبت 10 شروط مقابل سحب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتصويت لأحد مرشحي الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين في العراق.

العالم - العراق

وذكر الحراك في بيان، 29 كانون الثاني/يناير، أنّ الشروط التي حددناها كلها تخدم اهالي كردستان العراق، وعلى حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني العراقي الالتزام بجميع الشروط قبل التصويت في 7 شباط/فبراير 2022".

وحدد البيان الشروط كما يلي:

1. خفض سعر الغاز والنفط والبنزين.

2. الإزالة الضريبية على المواطنين وأصحاب المتاجر والشركات.

3. إنشاء رقم بنكي للرواتب وإعادة بعض الرواتب المدخرة، ويتم توفيرها للموظفين شهريًا من خلال الحساب المصرفي.

4. إعادة تشغيل ترقيات الموظفين.

5. حل المادة 140 والمناطق المعزولة وضمان ميزانية المنطقة.

6. توفير أموال طلاب الجامعات والمعاهد.

7. توظيف خريجي الجامعات والمعاهد أصحاب العقود.

8. دفع رواتب المتقاعدين شهريًا وتزويدهم ببطاقات مصرفية لاستلام رواتبهم من خلال تلك البطاقة.

9. تجرى الانتخابات البرلمانية المحلية في كردستان العراق في موعدها.

10. تعديل قانون الانتخابات وضمان حياد المفوضين.

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