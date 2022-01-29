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صنعاء تثمن تضامن أحرار العالم إزاء معاناة الشعب اليمني

صنعاء تثمن تضامن أحرار العالم إزاء معاناة الشعب اليمني
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

عبرت وزارة الخارجية في حكومة الانقاذ اليمنية عن الامتنان لأحرار وشرفاء العالم، أشخاصاً وحكومات، على تضامنهم ومواقفهم المشرفة إزاء معاناة الشعب اليمني.

العالم - اليمن

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان ، تضامن ودعم أحرار العالم للشعب اليمني عزّز من صموده وإيمانه بسيادة مبادئ الحرية والإنسانية، رغم نزعة الإجرام والوحشية التي تمارسها القوى العدائية الدولية، وأدواتها المحلية والإقليمية.

وأكدت أن جرائم العدوان لن تمر دون عقاب.. لافتة إلى تمسك اليمنيين بحقهم الفطري والمشروع في حماية أنفسهم، والدفاع عن سيادة واستقلال بلدهم.

وقال البيان: “إن أية إدانات سلبية تُعد أصغر وأدنى من أن تنال من حق اليمنيين المشروع في الدفاع عن النفس، وتعتبرها مواقف غير مسؤولة لا تمثل سوى حافز يفاقم من معاناة وأوجاع الشعب اليمني، ويشجّع الطرف المعتدي على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، كما ويعيق جهود السلام، إضافةً إلى أنه يمثل عنصراً رئيسياً في إطالة أمد الحرب”.

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