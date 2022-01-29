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السجن لضابط بجيش الاحتلال يلتقط صورا غير لائقة لـ'مجندات'

السجن لضابط بجيش الاحتلال يلتقط صورا غير لائقة لـ'مجندات'
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية الخميس على ضابط في جيش الإحتلال بالسجن 18 شهراً، لتصويره سراً عشرات المجندات، بشكل غير لائق، على مدار عامين.

العالم - فلسطين المحتلة

واعترف الملازم روم أبيرغيل بأنه مذنب في 45 تهمة تتعلق بأفعال غير لائقة ومحاولة التحرش الجنسي، حسبما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وخلال التحقيق، تم التعرف على ما لا يقل عن 30 ضحية، بالإضافة إلى ذلك، قامت المحكمة بقيادة القاضي الكولونيل شاحر غرينبيرغ بخفض رتبة أبيرغيل إلى رتبة «خاص».

وقال غرينبيرغ إن أبيرغيل اتُهم بالتخطيط الدقيق للتصوير السري للجنديات باستخدام تطبيق يسمح بالتقاط الصور على الهاتف وهو مغلق.

وجد التحقيق الأولي أن أبيرغيل قام بتحرير مقاطع الفيديو والصور التي التقطها سراً وحفظها في مجلدات منظمة.

ويأتي الحكم الصادر في حق أبيرغيل في أعقاب حادثتين بارزتين تتعلقان بجرائم جنسية ضد مجندات.

وتم توجيه لائحة اتهام إلى المقدم دان شاروني في ديسمبر (كانون الأول) بـ79 تهمة تتعلق بتصويره المزعوم لعشرات من مرؤوسيه دون علمهم، وجمع صور غير لائقة للجنود، وكذلك بعض المدنيين، على مدار ثماني سنوات على الأقل.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضاً، وجهت إلى ضابط في وحدة نخبة في القوات البحرية ثلاث تهم اغتصاب في قضية هزت الوحدة.

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