سلطات السودان تحظر التجمعات والمواكب بوسط الخرطوم

العالم- السودان

وقالت اللجنة في تعميم صحفي: إن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة (من السكة حديد جنوبا حتي القيادة العامة شرقا وحتي شارع النيل شمالاً) وغير مسموح بالتجمعات فيها.

وأكدت: انها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات وتعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها.

وأهابت اللجنة بالمواطنين بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وحظرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، التجمعات بوسط المدينة قبيل ساعات من انطلاق تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري.

وحددت اللجنة في تعميم صحفي السبت، المنطقة المحظورة بالسكة حديد جنوبا والقيادة العامة شرقا وشارع النيل جنوبا.

ودعت لجان المقاومة إلى الخروج في مواكب وجهتها القصر الرئاسي بالخرطوم يوم غد الأحد ضمن جدول تصعيدي معلن.

ولقي 78 متظاهرا مقتلهم في سلسلة احتجاجات منذ استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.