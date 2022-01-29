مشاهد جديدة لاستسلام عناصر 'داعش' في سجن الصناعة بالحسكة

العالم - سوريا

وعرضت روسيا اليوم مقطعا جديدا يظهر عملية استسلام عناصر من تنظيم "داعش" في سجن الصناعة بالحسكة.

والخميس، أقرت ميليشيا "قسد" بأن عشرات العناصر من تنظيم "داعش" لا يزالون يتحصنون في أجزاء من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، رغم إعلانها يوم الأربعاء استعادة السيطرة عليه بالكامل.

وأكدت ميليشيا "قسد" المدعومة من التحالف الاميركي، في بيان أصدرته الخميس أنها أطلقت "حملة تمشيط دقيقة ومسح أمني وعسكري" في مهاجع السجن التي تحصن فيها "الدواعش" الذين هاجموا السجن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت "قسد" إلى أن عناصرها خلال هذه العملية كشفت عن "جيوب إرهابية مموهة" ضمن المهاجع الشمالية للسجن، حيث لا يزال عدد من "الدواعش" يقدر عددهم بما بين 60 و90 شخصا يتحصنون ويحاولون "الحفاظ على مسافة للاشتباك".

وشهد سجن الثانوية الصناعة في مدينة الحسكة اشتباكات عنيفة بين "قسد" و"داعش"، بعد أن هاجمت خلايا "داعشية" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم الإرهابي منذ عام 2019.

ويضم سجن الصناعة نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.

وتاتي هذه التقارير في وقت نقلت فيه مواقع كردية عن مصدر سوري وصفته بالمطلع، اليوم السبت، عن صفقة بين ميليشيا "قسد" وخلايا تنظيم داعش الارهابي في سجن الصناعة لتهريب عدد من عناصر داعش إلى جهة مجهولة مقابل الإفراج عن رهائنهم.

وقال المصدر في تصريح لموقع "باسنيوز" الاخباري: «عبر صفقة مع (قسد) تمكن تنظيم داعش من إطلاق سراح مجموعات من معتقليه في سجن الصناعة وتهريبهم إلى جهات مجهولة مقابل الإفراج عن الرهائن، حيث وصل البعض من عناصر داعش إلى الحدود العراقية والتركية».