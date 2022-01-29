السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تطلع على حجم أضرار قصف العدوان في الحديدة

الأمم المتحدة تطلع على حجم أضرار قصف العدوان في الحديدة
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة اللواء مايكل بيري، على الأضرار التي طالت مبنى فرع المؤسسة العامة للاتصالات بمدينة الحديدة.

العالم - اليمن

واستمع المسؤول الأممي خلال الزيارة من عضو لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري ومدير عام فرع المؤسسة علي هبة مكي إلى شرح عن حجم الأضرار التي تعرض لها مبنى المؤسسة جراء استهدافه من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مؤخراً.

وأوضح القادري وهبة أن القصف أدى إلى جانب تدمير المبنى، تضرر التجهيزات الفنية وبوابة اليمن الدولية للانترنت وانقطاع الخدمة عن معظم محافظات الجمهورية.

وأكدا أهمية وقوف الأمم المتحدة إزاء انتهاكات وجرائم تحالف العدوان التي طالت كافة البنية التحتية للمحافظة وضاعفت من معاناة المواطنين من أبناء الحديدة.

روابط ذات صلة

اليمن.. استشهاد وإصابة 7 مدنيين في صعدة بنيران العدوان

بماذا نصح نائب وزيرالخارجية في حكومة الانقاذ اليمني الامارات

30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت

الديلمي: ما يحصل في اليمن جرائم حرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الاعلام اللبناني: لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة

من الذي يقف وراء الهجوم على مطار بغداد؟

إثيوبيا تبدأ أول اختبار لتوليد الكهرباء من سد النهضة

سلطات السودان تحظر التجمعات والمواكب بوسط الخرطوم

الأمم المتحدة تطلع على حجم أضرار قصف العدوان في الحديدة

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المشهد السياسي اللبناني والجواب على ورقة الكويت