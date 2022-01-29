الأمم المتحدة تطلع على حجم أضرار قصف العدوان في الحديدة

العالم - اليمن

واستمع المسؤول الأممي خلال الزيارة من عضو لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري ومدير عام فرع المؤسسة علي هبة مكي إلى شرح عن حجم الأضرار التي تعرض لها مبنى المؤسسة جراء استهدافه من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مؤخراً.

وأوضح القادري وهبة أن القصف أدى إلى جانب تدمير المبنى، تضرر التجهيزات الفنية وبوابة اليمن الدولية للانترنت وانقطاع الخدمة عن معظم محافظات الجمهورية.

وأكدا أهمية وقوف الأمم المتحدة إزاء انتهاكات وجرائم تحالف العدوان التي طالت كافة البنية التحتية للمحافظة وضاعفت من معاناة المواطنين من أبناء الحديدة.