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بلاسخارت تؤكد للكاظمي أهمية انتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات

بلاسخارت تؤكد للكاظمي أهمية انتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم السبت، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية انتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات.

العالم - العراق

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الكاظمي "بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها، وكذلك البحث في سير التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل دعم البرامج التي تضطلع بها المنظمة الدولية في العراق".

وجدّد الكاظمي خلال اللقاء "حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وإرساء أسباب التنمية المستدامة لمصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة والصديقة المحبّة للسلام". من جانبها أكدت بلاسخارت، "موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق إزاء التحديات الراهنة، واهمية انتهاج الحوار سبيلا لحل الخلافات" حسبما افاد موقع شفق نيوز.

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