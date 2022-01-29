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العالم تكشف أجواء عملية الترشح للانتخابات الرئاسية في العراق

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفاد نويد بهروز مدير مكتب العالم في بغداد أن العدد الذي اعلنه البرلمان العراقي بترشح 26 شخصية لرئاسة الجمهورية تم عبر البوابة التي فتحها البرلمان العراقي عبر موقعه لاستقبال مرشحين من كافة العراقيين.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن العدد"26 مرشحا" هو في الحقيقة لا يكتسب أهمية كبرى بالنسبة للترشيحات وحسم موضوع رئاسة جمهورية، وبالتالي فان منصب رئاسة الجمهورية يجري بالتوافق بين الحزبين الرئيسيين الكردستانيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وهذا لم يحصل حتى هذه اللحظة.

وأضاف مراسلنا الى أن هنالك انقساما حادا بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني فكلاهما حتى هذه اللحظة يتحدث عن مرشحا خاصا له خلافا للعرف السياسي السائد بعد عام 2003 والذي كان ينص على تقديم الاتحاد الوطني الكردستاني كمرشح لرئاسة الجمهورية وهذه المرة فان الاتحاد الوطني الكردستاني يريد تجديد الولاية للسيد برهم صالح بينما يرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في أول مبادرة من نوعها بعد 2003 ، وبالتالي لدينا مرشحين لرئاسة الجمهورية هما برهم صالح وهوشيار زيباري مع أخذ العلم انه مازال يوجد متسعا من الوقت حتى يوم الاثنين المقبل.

وكان قد أعلن حراك الجيل الجديد الحزب الكردي المعارض في كردستان العراق، السبت 10 شروط مقابل سحب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتصويت لأحد مرشحي الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين في العراق.

وذكر الحراك في بيان، 29 كانون الثاني/يناير، أنّ الشروط التي حددناها كلها تخدم اهالي كردستان العراق، وعلى حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني العراقي الالتزام بجميع الشروط قبل التصويت في 7 شباط/فبراير 2022".

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اجتماعا، مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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