السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كندا.. احتجاج الآلاف على قيود كورونا

كندا.. احتجاج الآلاف على قيود كورونا
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

تجمّع آلاف المتظاهرين في العاصمة الكندية أوتاوا للاحتجاج على إلزامية اللقاحات والكمامات وعمليات الإغلاق.

العالم-الامريكيتان

وشبه بعض المحتجين قيود كوفيد بالفاشية، واستخدموا الرموز النازية على الأعلام الكندية المقلوبة، وحملت إحدى الشاحنات علم الكونفيدرالية، بينما حمل العديد منها لافتات محملة بعبارات تستهدف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ودعا منظمو الاحتجاج ترودو وجميع حكومات المقاطعات إلى إلغاء كافة قيود كوفيد-19 وإلزامية اللقاحات.

وترددت أصوات النفير وسط مدينة أوتاوا، عندما توقفت قافلة من الشاحنات والسيارات حول مبنى البرلمان، ووقفت أخرى عند النصب التذكاري للحرب قبل أن تطلب منهم الشرطة المغادرة.

وكتب عمدة أوتاوا، جيم واتسون، عبر تويتر أن "وقوف السيارات على هذه الأرض المقدسة التي تضم قبر الجندي المجهول علامة على الافتقار التام إلى الاحترام".

ودفعت قافلة سائقي الشاحنات وآخرون الشرطة للاستعداد لاحتمال اندلاع أعمال عنف، كما دفعت الحكومة للتحذير من تصعيد الخطاب المرتبط بالمظاهرة.

بينما أوصى مسؤول أمني كبير في البرلمان النواب بإغلاق أبوابهم وسط تقارير عن احتمال استهداف منازلهم.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كندا.. احتجاج الآلاف على قيود كورونا

أوستن "يشعل النار" تحت برنامج الأسلحة فرط الصوتية

العراق...تصفية مجموعة إرهابية نفذت جريمة "العظيم"

امريكا تقول ان روسيا تنقل إمدادات دم ومواد طبية قرب حدود أوكرانيا.. وكييف تنفي!

في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية... تشكيلة 'نسور قرطاج' الأساسية لمواجهة بوركينا فاسو

صحة غزة: الاحتلال يواصل منع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع