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العراق.. مقتل 3 لبنانيين من منفذي جريمة 'العظيم' في ديالى

العراق.. مقتل 3 لبنانيين من منفذي جريمة 'العظيم' في ديالى
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر أمني عراقي مقتل 3 لبنانيين منتمين لجماعة "داعش" الوهابية بضربة جوية استهدفت الضاعلين بهجوم شنته هذه الجماعة الارهابية على قاعدة للجيش العراقي في منطقة العظيم بمحافظة ديالى.

العالم-العراق

وقال إن "3 مسلحين لبنانيين تم التأكد من قتلهم نتيجة الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم المسؤولة عن قتل سرية من الجيش العراقي".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في وقت سابق عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.

وأكد جهاز الامن الوطني، مقتل تسعة عناصر من "داعش" في الضربات الجوية التي استهدفتهم في العظيم بمحافظة ديالى.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي تضم نحو 10 مقاتلين بينهم قناص، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالى شرق البلاد، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة.

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العراق.. مقتل 3 لبنانيين من منفذي جريمة 'العظيم' في ديالى

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