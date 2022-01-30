المتورط بقصف مطار بغداد الدولي عميل لاميركا

العالم-العراق

وقالت المصادر إن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على أكرم القيسي وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة".

وأضافت، أن "القيسي أودع في أحد سجون وزارة الداخلية العراقية".

وأشارت المصادر إلى أن "عملية القبض تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".

من جانبه اكد النائب عن كتلة الفتح احمد الموسوي اعتقال منفذ جريمة المطار.

وقال الموسوي في تغريدة له السبت انه تم اعتقال المدعو اكرم محمود القيسي على طريق الدوز الذي اعترف بارتكابه جريمة قصف مطار بغداد بتوجيهات من قبل جهات تعمل لصالح الاميركان.

واضاف "وهناك اوامر عليا بالتستر على الموضوع دليل على مدى التدخل الخارجي في الازمة السياسية واذكاء نار الفتنة بين ابناء الوطن الواحد".