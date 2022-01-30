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المتورط بقصف مطار بغداد الدولي عميل لاميركا

المتورط بقصف مطار بغداد الدولي عميل لاميركا
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عراقية، السبت، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي، فيما كشف نائب عن كتلة الفتح، أن المعتقل اعترف بارتكابه جريمة القصف بتوجيهات من قبل جهات تعمل لصالح الاميركان.

العالم-العراق

وقالت المصادر إن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على أكرم القيسي وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة".

وأضافت، أن "القيسي أودع في أحد سجون وزارة الداخلية العراقية".

وأشارت المصادر إلى أن "عملية القبض تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".

من جانبه اكد النائب عن كتلة الفتح احمد الموسوي اعتقال منفذ جريمة المطار.

وقال الموسوي في تغريدة له السبت انه تم اعتقال المدعو اكرم محمود القيسي على طريق الدوز الذي اعترف بارتكابه جريمة قصف مطار بغداد بتوجيهات من قبل جهات تعمل لصالح الاميركان.

واضاف "وهناك اوامر عليا بالتستر على الموضوع دليل على مدى التدخل الخارجي في الازمة السياسية واذكاء نار الفتنة بين ابناء الوطن الواحد".

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