وزير خارجية لبنان سلم رسالة عون لأمير الكويت الى نظيره الكويتي

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كذلك سلم بوحبيب الى نظيره الكويتي الاجوبة اللبنانية على الورقة الكويتية، وردود الفعل ايجابية، كما أعلنت بعض القنوات التلفزيونية المحلية في بيروت نقلا عن المصادر .

و حسب الرسالة اللبنانية التي توافق عليها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، و تتضمن إضافة الى الأجوبة اللبنانية اقتراحا لإنشاء لجنة مشتركة تتولى التفاوض بكل النقاط موضع الإشكالات بين لبنان و​الدول العربية​.

وأضافت مقربة من الرئيس عون، أن طرح إنشاء اللجنة اقترحه رئيس الجمهورية ووافق عليه بري وميقاتي، والرسالة وصلت أصلا الى الرؤساء ولم توجه رسميا الى مجلس الوزراء، كما أن الوزير ​الكويتي سلمها مباشرة الى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ما يعني أن من تلقى الرسالة هو وحده المعني بالإجابة، ولا خرق للدستور أو تجاوز لمجلس الوزراء، والورقة الكويتية هي عبارة عن مبادرة.

وكشفت المصادر أن الجواب الرسمي على الورقة الكويتية موحد وموافق عليه والأهم هو التفهم الدول العربي لموقف لبنان.

ولفتت مصادر متابعة الى أن الكويت تجاوبت ورحبت بالإقتراح الذي ورد في الورقة اللبنانية، أي لجنة للتفاوض لحل الأمور العالقة، ووزير الخارجية الكويتي أبدى ارتياحه بانتظار أخذ رأي الدول العربية، الجو حتى الساعة إيجابي.

و قد كان اعلن بو حبيب، إلى انه يحمل إلى الكويت، رسالة متفقًا عليها من السلطة التنفيذية، معلنًا أنه "لم يتم إطلاع "حزب الله"، على الرد الذي سنسلمه للكويت، وهناك مشاكل مع دول الخليج، وسنسعى لحلها، ولدينا اقتراحات بهذا الشأن وسنسمع وجهة نظر الكويت، موضحًا أن لبنان ملتزمًا بقرارات الأمم المتحدة وبقرارات الجامعة العربية، والشرعية الدولية تعطي الامان للبنان، موضحًا أن الرد يتضمن أن دول الخليج، دول صديقة ونسعى لحل المشاكل معها، وأنا ذاهب إلى الكويت للحوار، ولن نذهب لتسليم سلاح حزب الله، وحزب الله لبناني ولا يهيمن على ​سياسة​ لبنان، وهناك تشاور دائم بين القيادات السياسية، ومن ضمنها حزب الله"، معتبرًا أن لبنان بحاجة إلى مساعدة إخوانه في الخليج والدول العربية.

وفي وقت سابق ، أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح، صحفي، أن وزراء الخارجية العرب كانوا قرروا في وقت سابق منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية، وتم عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر حزيران الماضي في الدوحة خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس.

ولفت الى أن الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارحية العرب اليوم الأحد سيكون باستضافة دولة الكويت ورئاستها باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الوزاري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لاتصدر عنه قرارات، بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات.