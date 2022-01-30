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مجلس السيادة يرفض 'تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية للسودان'

مجلس السيادة يرفض 'تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية للسودان'
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو(حميدتي):"إن المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي لكنه "يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

العالم - السودان

هذا وبدأت بعثة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص، فولكر بيرثس، محادثات هذا الشهر للمساعدة في حل الأزمة التي أعقبت انقلاب العام الماضي.

ورحب مجلس السيادة في وقت سابق بمبادرة الأمم المتحدة وقال بيرثس إن الجيش ليس لديه اعتراضات على وجوده.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة ، محمد حمدان دقلو(حميدتي) في بيان "رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس يجب أن يكون "مسهلا وليس وسيطا" مما يشير إلى نهج متشدد في ما يبدو تجاه الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية".

ولم يذكر دقلو في البيان ما الذي دفعه لهذا التعليق. ولم يتسن على الفور الاتصال بمبعوث الأمم المتحدة أو المجلس للتعليق.

وقالت لجنة من مجلس السيادة تحقق في مقتل مدنيين،يوم السبت، إنها جمعت شهادات شهود من الاحتجاج المناهض للانقلاب والذي جرى يوم 17 يناير وقتل فيه سبعة أشخاص.

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موجها للمبادرة الأممية.. مجلس السيادة يرفض 'تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية للسودان'