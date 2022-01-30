رئيس الاحتلال 'هرتسوغ' في الامارات لاغراقها في وحل التطبيع

العالم - الاحتلال

ومن المقرّر أن يلتقي هرتسوغ بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، وبوزير الخارجية، عبد الله بن زايد.



وسيفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي.

وقال هرتسوغ قبيل مغادرته إنّ "معنى هذه الزيارة أكبر من كل الأمور العملية التي سنناقشها خلاله"، ولم ينشر مكتب هرتسوغ أمورًا عينية سيأتي على نقاشها، واكتفى بإطلاق تصريحات عامّة حول السلام والعلاقات مع الإمارات.



وهذه أوّل زيارة رسميّة علنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.

وتأتي "في وقت حساس" بعد قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية لأهداف في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتلميحهم لاحتمال قصف "إكسبو دبي".



وعقد بن زايد وهرتسوغ، في أكثر من مناسبة، مباحثات هاتفية منذ تولي هرتسوغ منصبه في تموز/ يوليو الماضي، كان آخرها في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، لتعزية هرتسوغ بوفاة والدته.



وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زار رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، الإمارات، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ التوقيع تطبيع العلاقات الرسمية بين الجانبين بوساطة أميركية في أيلول/ سبتمبر 2020.

وتزامن مع زيارة هرتسوغ للامارات نشرت وسائل الاعلام أنباء عن أن الكيان الاسرائيلي لن يبيع الامارات نظام القبة الحديدية، هذا في الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة بيع الامارات مقاتلات أف 35، بينما اشارت بعض وسائل الاعلام الى أن أبوطبي اشترطت على واشنطن بيعها الطائرات مقابل التطبيع مع الاحتلال.

رفض الولايات المتحدة واسرائيل بيع الامارات أسلحة متطورة يعزز الشكوك حول مدى ثقة تل أبيب وواشنطن بالامارات على أنها شريكتهما في المنطقة.