فنان فلسطيني يهاجم التطبيع ويهرول اليه

العالم - فلسطين

وفي الوقت الذي اتهم فيه البعض أبو دياب بالتطبيع كونه قرر إقامة عرضه في عاصمة التطبيع العربية، عد آخرون أنه يناقض نفسه بسبب تصريحات سابقة له استنكر فيها اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الاحتلال.

ووقعت الإمارات في 13 آب/أغسطس 2020 اتفاقية تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية.

ووجه نشطاء كتاباتهم باتجاه انتقاد قرار أبو دياب، مشيرين إلى أن استهجانه الدائم للتطبيع يتنافى مع نيته الذهاب لتقديم عرضه.

ويعرف علاء أبو دياب بانتقاداته الواسعة لقيادات السلطة الفلسطينية، فيما استنكر في وقت سابق زيارات لممثلين عن السلطة الفلسطينية إلى الإمارات بعد إعلانها توقيع اتفاق التطبيع، فضلاً عن رفضه الدائم لممارسات الاحتلال المتعلقة بالهدم والتهجير القسري والاعتقال والقتل الممنهج ضد الفلسطينيين.

يشار إلى أن أبو دياب كان قد أعلن في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، انسحابة من حدث فني نظمه معهد العالم العربي في باريس، بسبب مشاركة إسرائيل فيه.