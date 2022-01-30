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مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على دورية للاحتلال

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على دورية للاحتلال
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إحدى سياراته العسكرية، تعرضت مساء أمس السبت لإطلاق نار، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقال الجيش، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "إطلاق نار على آلية عسكرية قرب قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس".

وذكر الجيش أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف قواته، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق النار.

وقالت مصادر عبرية أن النار أُطلقت من مركبة مسرعة انسحبت من المكان.

وتتواصل في الضفة فعاليات الاحتجاج على البناء الاستيطاني والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، في الوقت الذي يتواصل قمع الاحتلال لها، وينفذ حملات اعتقال يومية بحق الشباب الفلسطيني .

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