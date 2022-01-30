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عشرات القتلى والجرحى بحادث سير مروع بالمكسيك

عشرات القتلى والجرحى بحادث سير مروع بالمكسيك
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

توفي السبت 12 شخصا على الأقل وأصيب 11 آخرون، جراء تحطم شاحنة ركاب في ولاية خاليسكو المكسيكية.

العالم - أوروبا

وأفادت السلطات أن “المركبة كانت تنقل موظفين سياحيين وانقلبت عند الكيلو 35 على طريق ليون-أجواسكالينتس السريع في بلدية لاغوس دي مورينو”.

ولفتت السلطات الى أن “8 رجال و4 نساء لقوا مصرعهم في الحادث، وكان اثنان منهم قاصرين”، وأكدت أن “الحادث لم يتسبب في إغلاق أي أجزاء من الطريق السريع”، ودعت “لتوخي الحذر الشديد عند القيادة في المنطقة حتى اكتمال التحقيق في الحادث”.

يشار إلى أن خاليسكو سجلت 1015 حالة وفاة بسبب حوادث السير في العام الماضي، وتحتل المرتبة الثالثة في المكسيك من حيث وفيات حوادث السير.

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