حماس: استقبال أبوظبي لهرتسوغ يشجع الاحتلال على مزيد من العدوان

العالم - فلسطين

وقالت حركة حماس في بيان صحفي: إنه من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، وزيادة سياسة التطهير العرقي كما يحدث لأهلنا في القدس، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى.

وأضافت أن هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال، من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع.

ودعت إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية.

ووصل هرتسوغ إلى الإمارات اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها، سعيًا إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج الفارسي.