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شاهد.. نائب لبناني: انسحاب الحريري شكل صدمة والإنتخابات ستجري في موعدها

الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم أن البعض يستثمر في اي مستجد سياسي بإتخاذ مواقف سلبية تتناقض مع واقع البلد وحقيقة تركيبته وأوضاعه بكل مستوياته السياسية.

العالم- خاص العالم

وأضاف هاشم خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن اعلان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري بتعليق عمله السياسي هو امر غير مسبوق في تاريخ العمل السياسي الحديث في لبنان مضيفاً أنه علينا ان ننتظر مزيد من الوقت لتاخذ الأمور مساره الطبيعي .

وأكد هاشم على أن الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان ستجري حتما في موعدهارغم الظروف السياسية التي يمر بها لبنان ومعظم القوى السياسية تحضر نفسها لهذه العملية الإنتخابية.

وأوضح هاشم أن المبادرة التي قدمتها الكويت لتخفيف التوتر بين لبنان وبعض الدول العربية فتحت باب التواصل مع لبنان ايا تكن مضامين المبادرة وحول تنفيذ قرار 1559 قال هاشم أن لبنان ينظطر الى كيان الإحتلال عدو محتل لأراضيه( تلال كفرشوبا ومزارع شبعاء) ولا يمكن ان ينسجم مع مطالب تخص سلاح المقاومة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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