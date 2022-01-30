ماذا وراء زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي للإمارات؟

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الاول من الزيارة، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات وتأتي في أجواء من التوتر الإقليمي.



هيرتسوغ عبر عن دعمه الكامل للمتطلبات الأمنية للإمارات خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي.وادان أي هجوم على سيادتها من قبل من القوات اليمنية.

من جهته اعتبر ولي عهد أبو ظبي ان "إسرائيل" والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد من اسماهم بالميليشيات والقوى الإرهابية.

وتأتي تلك المواقف بعد ان اكدت مصادر متابعة ان كيان الاحتلال رفض طلبا اماراتيا لشراء انظمة مضادة للصواريخ من الكيان للتصدي لمسيرات وصواريخ اليمنيين ،خوفا من انتقال تفاصيلها التقنية الى دول اخرى.







ووصل رئيس الكيان الاسرائيلي الى دولة الإمارات، بعد أن عبرت طائرته الأجواء السعودية ،حيث كان سعيدا بالمرور فوق اراضي المملكة مع ما تعنيه تلك التطورات لجهة العراقة بين السعودية وكيان الاحتلال.



وقال الطيار: نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية، نحن نصنع التاريخ! سنطير قريبا فوق العاصمة، ورد رئيس الكيان:"بدون شك..إنها حقا لحظة مؤثرة للغاية!".



في المواقف استنكرت حركة حماس استقبال دولة الإمارات لرئيس الكيان على أراضيها، مؤكدة رفضها لكل أشكال التطبيع .وأوضحت في بيان، أن التطبيع لا يخدم إلا مصالح الكيان في المنطقة، وهو يتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية.







والشهر الماضي، قام رئيس الوزراء الاحتلال نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتقول مصادر متابعة ان الموقف المتقارب لكيان الإسرائيلي وبعض دول الخليج الفارسي حيال إيران من الأسباب المساهمة في تمتين التطبيع مع الاحتلال.

وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا في أيلول/سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

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