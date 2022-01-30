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العراق يشن حملة تفتيش للسجون بعد حادثة سجن الحسكة السوري

العراق يشن حملة تفتيش للسجون بعد حادثة سجن الحسكة السوري
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

شرع جهاز مكافحة الإرهاب، بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية.

العالم - العراق

وقال الجهاز في بيان صدر اليوم الأحد : إنه "بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا المقدسة والتي حاولت فيها عناصر داعـش الفرار من " سجن الصناعة " في حي غويران، واستناداً إلى التوجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في جلسات المجلس الوزاري للأمن الوطني، شرعت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية في محافظات عدة حيثُ ابتدأت يوم الـ22 من كانون الثاني الحالي واستمرت لغاية اليوم الـ30 من الشهر نفسه".

واضاف، أن "الحملة شملت السجون الآتية: (سجن التاجي المركزي، سجن الكرخ المركزي (غروبر)، سجن العدالة / الكاظمية ،سجن الناصرية المركزي ( الحوت)، سجن البصرة المركزي، سجن بابل الأصلاحي المركزي ( الكفل )، وسجن الفيصلية بمحافظة نينوى".

وتابع، أن "استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب شاركت في هذه الحملة التي حصلت على معلومات مهمة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة"، مبيناً، أن "جهاز مكافحة الإرهاب يعمل ايضاً وفق استراتيجيات وتكتيكات عملياتية متقدمة وبأساليب خاصة صنعتها قيادة جهاز مكافحة الإرهاب الحكيمة التي تواجدت في ميادين القتال المتقدمة وتعرفت على العدو وتكتيكاته وكيف يُحدّث من أساليبه بين فترة وأخرى لأثبات تواجده".

وأكد، أن "الجهاز عازم على مواجهة الإرهاب ميدانياً وفكرياً حتى القضاء على هؤلاء القتلة الذين لا يعرفون إلا لغة الدمار والتخريب".

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