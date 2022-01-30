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استهداف تجمع لمرتزقة الإمارات في شبوة بصاروخ باليستي يمني

استهداف تجمع لمرتزقة الإمارات في شبوة بصاروخ باليستي يمني
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

‏أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن تمكن القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر "داعش" في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي ظهر اليوم الأحد وكانت الإصابة دقيقة.

العالم-اليمن

ونتج عن الإستهداف مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق خمس آليات.

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