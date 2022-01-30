مباراة منتخبي إيران والإمارات من دون حضور المتفرجين

العالم - إيران

وخلال اجتماع لها بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي تقرر أن تقام المباراة بين منتخبي كرة القدم الإيراني والإماراتي بدون حضور المتفرجين نظرا لانتشار كورونا بشكل متزايد.

وستقام المبارات بعد غد الثلاثاء في الساعة 18 بالتوقيت المحلي على استاد "آزادي" بطهران.

ونجح المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي في مباراة جرت مساء الخميس في إطار الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وبهدف "مهدي طارمي" الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، حقق المنتخب الإيراني بكرة القدم فوزا 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة السادسة.