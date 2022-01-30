التجارة الخارجية الإيرانية تسجل زيادة بنسبة 34% في 5 أشهر

العالم - إيران

وأفادت التقارير الإحصائية حول تقييم أداء الحكومة الإيرانية الجديدة في غضون الأشهر الماضية، أن قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد بلغت 21 مليارا و102 مليون دولار، وقيمة الواردات 24 مليارا و842 مليون دولار؛ بما يشير إلى 34 في المئة زيادة مقارنة بالأشهر الخمس الأخيرة من عهد الحكومة السابقة.

وفي مجال الصادرات النفطية، فقد نوهت الإحصائيات بأن حكومة "رئيسي" استطاعت في سياق الالتفاف على الحظر الظالم وإفشال نتائجه، أن تحقق زيادة بواقع 40% من حيث الحجم، و100% في قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمس الأخيرة.

إلى ذلك اعتبر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني "إحسان خاندوزي" أن زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية، من أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.