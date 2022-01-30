الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

التجارة الخارجية الإيرانية تسجل زيادة بنسبة 34% في 5 أشهر

التجارة الخارجية الإيرانية تسجل زيادة بنسبة 34% في 5 أشهر
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحسب الإحصائيات الرسمية فقد سجّلت التجارة الخارجية الإيرانية زيادة بنسبة 34% في غضون الأشهر الخمسة الأخيرة.

العالم - إيران

وأفادت التقارير الإحصائية حول تقييم أداء الحكومة الإيرانية الجديدة في غضون الأشهر الماضية، أن قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد بلغت 21 مليارا و102 مليون دولار، وقيمة الواردات 24 مليارا و842 مليون دولار؛ بما يشير إلى 34 في المئة زيادة مقارنة بالأشهر الخمس الأخيرة من عهد الحكومة السابقة.

وفي مجال الصادرات النفطية، فقد نوهت الإحصائيات بأن حكومة "رئيسي" استطاعت في سياق الالتفاف على الحظر الظالم وإفشال نتائجه، أن تحقق زيادة بواقع 40% من حيث الحجم، و100% في قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمس الأخيرة.

إلى ذلك اعتبر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني "إحسان خاندوزي" أن زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية، من أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

روابط ذات صلة

تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 80 مليار دولار

الرئيس الايراني يؤكد على اهمية انجاز الممر الدولي 'شمال - جنوب'

اطلاق شركات قابضة لتنمية الصادرات الایرانیة الى روسيا

" يوروستات" : ارتفاع حجم التجارة بين إيران وأوروبا رغم الحظر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر.. تشييع عسكري قتل في اشتباك مع مجموعة إرهابية +فيديو

شاهد.. طائرة صينية تتعرض لحادث خطير في أميركا

أول تصريح كويتي حول الرد اللبناني على رسالة الدول الخليجية

حذف الدولار من التعاملات التجارية بين إيران وروسيا

الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و8657 إصابة بـ"كورونا"

بريطانيا تلوح بعقوبات ضد روسيا وبزيادة وجودها في إستونيا