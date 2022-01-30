رد قاس من المفتي قبلان على إساءة القوات اللبنانية للاسلام

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وقال في في احتفال تأبيني في برج البراجنة: "يجب أن ننتصر بالشراكة الوطنية والعدالة السياسية ويجب أن يكون لبنان للبنانيين بعيدا من مسالخ الأميركيين وأتباعهم، ولبنان غدا يتوقف إلى حد بعيد على النتيجة الإنتخابية لأعقد وأهم موسم انتخابي على الإطلاق".

العقيدة التجليطة أفخر الأديان وأرفع الإيمان، وليعلم الجميع أن خيار الشيعة وكل وطني حر يبدأ وينتهي بالمقاومة، وسنخوض معارك لبنان الإنتخابية والسياسية بنفس وطني مقاوم على قاعدة لبنان الحر السيد، لبنان العيش المشترك، لبنان المسيحي والمسلم، لأن المسيحية والإسلام عقيدة فخر الأنبياء بعيدا من سم البغاة الأدعياء الذين عاشوا على الدم والمذابح والتقسيم، وموعد لبنان الإنتخابي السياسي قريب.

وتوجه قبلان "لمن تاريخه القتل والذبح على الهوية ومتاريس الفتنة والتقسيم والمجازر والعبوات الناسفة واغتيال القيادات اللبنانية، بالقول: "العقيدة التجليطة حررت لبنان يوم بعتم لبنان، وكسرت الإسرائيلي يوم كنتم سيفه وعينه ودليله وشريكه، وحمت العيش المشترك يوم ذبحتموه من الوريد إلى الوريد. العقيدة التجليطة هزمت داعش يوم كنتم تبكون على هزائمها، العقيدة التجليطة فكر وتاريخ ومدرسة قادها الأحرار، العقيدة التجليطة قدمت وما زالت تقدم لبنان على أنه عيش مشترك ودولة مؤسسات ولن تقبل لبنان إلا وطن أحرار وسيادة واستقلال وعيش مشترك وإلى الأبد. العقيدة التجليطة أفخر الأديان وأرفع الإيمان، وليعلم الجميع أن خيار الشيعة وكل وطني حر يبدأ وينتهي بالمقاومة، وسنخوض معارك لبنان الإنتخابية والسياسية بنفس وطني مقاوم على قاعدة لبنان الحر السيد، لبنان العيش المشترك، لبنان المسيحي والمسلم، لأن المسيحية والإسلام عقيدة فخر الأنبياء بعيدا من سم البغاة الأدعياء الذين عاشوا على الدم والمذابح والتقسيم، وموعد لبنان الإنتخابي السياسي قريب".

وختم المفتي قبلان بالقول إن ما تمثله المقاومة كما ونوعا بالخيار.ات الصعبة، يؤكد للجميع أن مقاليد فخر لبنان وتمثيله وسام شرف بأيدي المقاومين الشرفاء

بدورها رأت هيئة علماء بيروت بأن وصول الصلف إلى درجة الإساءة للمسلمين ووصف عقائدهم بالتجليطة التي تنتمي إلى العصور الحجرية، أمر لا يمكن السكوت عليه تحت اي ذريعة.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن هذا عدوان صارخ ووقح ولغة سوقية وفتنوية تشبه مطلقها والمنطق الميلشياوي الذي ينتمي إليه الحافل بالقتل والغدر والتهجير، والذي يعرفه كل اللبنانيين. وأنتم آخر من يحق له الكلام عن الاغتيالات التي تنذرون اللبنانيين منها، وتتحملون المسؤولية عنها إن حصلت.

واعتبرت هيئة علماء بيروت أن من أهم وأعز ما لدينا هو عقيدتنا بإسلامنا الحنيف، ولا نسمح بأي شكل من الأشكال الاساءة إلى عقيدتنا والتطاول عليها والمس بها وإننا ندعو القضاء اللبناني الى التحرك الفوري لشخص مسؤول الإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، وأخذ ما يلزم بحقه واعتبار كلامه على احدى القنوات الفتنوية المرتزقة المعروفة، مخالفا للدستور اللبناني الذي يمنع الإساءة إلى الأديان ويعاقب عليه، وهو كلام يسيء إلى العيش المشترك بين جميع اللبنانيين.

وأضافت الهيئة أن الاصرار على الخطاب الطائفي البغيض والتحريض على سلاح المقاومة الذي حرر الأرض وهزم اسيادهم وداعميهم، يشكل تهديدا جديا للسلم الأهلي، الذي تدأب عليه ميليشيات القوات اللبنانية تنفيذا لمشروع مموليهم، بكل وسائل القتل وربما لن يكون آخرها مجزرة الطيونة.

وحذرت الهيئة من خطورة هذه الخطوات، ودعت المرجعيات الدينية الإسلامية وكل الجهات المعنية في البلد الى التصدي لهذا الاسفاف المريع والاعتداء السافر على القيم الدينية والقيام بواجبها درءا للفتن وحفظا لما تبقى من وطن.

وختم بيان هيئة علماء بيروت نقول لهؤلاء الأدوات البائسة إن ما عجز مشغلوكم عنه وتمنون النفس بتحقيقه لن تنالونه حتى يلج الجمل في سم الخياط.