الملك عبد الله يوجه رسالة للأردنيين في عيد ميلاده

العالم - الأردن

واضاف الملك في الرسالة أن "هذه الرؤية تتطلب جهودا مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين".

وتابع الملك الأردني "نبدأ العام الأول في المئوية الثانية من عمر دولتنا، مصممين على البناء على ما أنجزه الآباء والأجداد، لنكمل مسيرة التطوير، ونتجاوز ما نواجه من تحديات، بعزم لا يلين، وبإرادة صلبة، وبتخطيط مؤسسي سليم، وبرؤية واضحة".

وأضاف "وفي هذا العام، وأنا أقف على عتبة الستين من عمري، وبلدنا الحبيب يبدأ قرنا جديدا من عمره، تحضرني رسالة الهاشميين التي نذرت نفسي من أجلها، جنديا من جنود الجيش العربي، ومواطنا أردنيا يؤمن بهذا الوطن، وهي خدمة الأردن وشعبه".

وشدد الملك في رسالته على أن "المسيرة في الأردن تباطأت لكنها لم تتوقف"، على حد تعبي.

وأشار إلى أنه لا بد من وضع خارطة طريق واضحة بسقوف زمنية للتغلب على العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص، ومعالجة السلبيات التي تشوب العمل المؤسسي في القطاع الإداري في الدولة.

وأوضح الملك الأردني أن التشاؤم لا يبني مستقبلا، والإحباط لا يقدم حلولا، وأن المملكة لن تمضي خطوة إلى الأمام إن لم يكن الطموح هو الدافع الذي لا يهدأ.

وصرح بأن كل الدول تقف اليوم أمام مفترق فإما أن تواكب المتغيرات وتمتلك أدوات التعامل معها، وإما أن تعجز عن ذلك، فتصبح على هامش المستقبل، على حد قوله.