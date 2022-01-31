الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تتهم المغرب بارتكاب أعمال حرب في الصحراء الغربية

الجزائر تتهم المغرب بارتكاب أعمال حرب في الصحراء الغربية
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

اتهم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الجزائرية المغرب، بقتل مدنيين واعمال حرب خارج الحدود الدولية المعترف بها باستخدام أسلحة متطورة.

العالم - الجزائر

وأكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن السلطات المغربية “تقوم بأعمال حرب شرق الجدار الرملي وترتكب اغتيالات خارج القانون تستهدف مدنيين باستخدام أسلحة متطورة”.
وكان موقع إخباري صحراوي قريب من جبهة بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) نشر قبل أسبوع خبر استهداف طائرة مسيرة عائلة صحراوية بينما كانت تتنقل في سيارة مدنية، ما تسبب في مقتل رجل وجرح طفل.

وأكد هذه المعلومة لوكالة فرانس برس الخبير الأمني أكرم خريف من موقع “ميناديفونس” المتخصص في أخبار الأمن والدفاع.

وأضاف بلاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن المغرب “يخرق يوميا الاتفاقات العسكرية بين طرفي النزاع والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي”.

وقام المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، منتصف الشهر، بأول زيارة للمنطقة بهدف “إعادة بعث المسار السياسي (لحل النزاع) الذي يواجه طريقا مسدودا” كما صرح.

وبعد جولة دي ميستورا التي قادته إلى المغرب ومخيمات الصحراويين ثم موريتانيا وأخيرا الجزائر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المغرب وجبهة بوليساريو إلى إظهار “اهتمام أقوى لحل مشكلة” الصحراء الغربية و”ليس إلى الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية وبدون أمل في الحل”.

روابط ذات صلة

الجزائر تؤكد مواصلة مساعيها لتوحيد الصف الفلسطيني

الجزائر.. تشييع عسكري قتل في اشتباك مع مجموعة إرهابية +فيديو

الجزائر اشترت سربا كاملا من الطائرات الصينية المسيّرة

الجزائر تحتج على مقال بصحيفة.. 'شهداء' لا "قتلى'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مدير المركز العالمي للتوثيق: الثورة الاسلامية لابد ان تلقى الإهتمام الإقليمي والدولي

بالفيديو.. باحث سیاسی: الغرب يدرك تماما ان الثورة الاسلامية هي ثورة حرية

بالفيديو.. باحث سیاسی: الثورة الإسلامية صنعت قادة محنكين في العالم الإسلامي

الحلبوسي وبارزاني والخنجر يصلون النجف الاشرف للقاء السيد الصدر

داعش يعيد بناء هيكليته في لبنان و الدول الجوار

هل خبأت الإمارات هرتسوغ في ملاجىء قاعدة الظفرة الأمريكية؟!