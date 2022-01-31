الثورة الاسلامية لابد ان تلقى الإهتمام الإقليمي والدولي

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الثورة الاسلامية لم تلقى الاهتمام على المستوى المحلي ولا الاقليمي والدولي وان السبب في هذا هو ان هذه الثورة تتميز عن الثورات التاريخية لانها الثورة الوحيدة التي لم تكن نخبوية بسبب مشاركة كل الفئات في انتصارها.

الدكتور جهاد سعيد اكد ان خطاب الامام الخميني الراحل انذاك كان يُشعر جميع الايرانيين بانهم مشاركين في هذه الثورة.

وقال ان البعض يتهم ايران بالنفوذ في المنطقة، غير ان الامر يتعلق برسالة الثورة الاسلامية وليس نفوذها، مؤكدا ان رسالة الثورة الاسلامية هي رسالة توحيدية ولذلك كان الرد على ايران هو الحرب وبناء السدود القومية والمذهبية وتصنيف ايران على انها دولة خارجة عن القانون ومتمردة على النفوذ الدولي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..