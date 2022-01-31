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طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية

طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، بان الكيان الصهيوني قائم على الازمة ويستمر في حياته على اساس اختلاق الازمات وممارسة الارهاب والاغتيال والعنف واراقة الدماء، ووصف هذا الكيان بانه وصمة عار على البشرية، محذرا المطبعين معه بانهم سيكونون اول ضحايا طبيعته العدوانية.

العالم - ايران

يتبع...

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