جلسة لمجلس النواب الليبي لرسم خارطة طريق جديدة

العالم - خاص بالعالم

جلسة جديدة حاسمة لمجلس النواب يترقبها الليبيون، لمعرفة سيناريوهات خارطة الطريق الجديدة والمرشح لتولي الحكومة المقبلة و تعيين مصير حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة تقل أكثر من 50 نائبا حصلت على إذن للإقلاع من طرابلس إلى طبرق بعد ساعات من التأخير، مشيرة إلى أن مجلس النواب من المنتظر أن يعقد جلسته لبحث قضيتي إعادة تشكيل الحكومة وتنظيم الانتخابات العامة في البلاد، والتي أجلت إلى أجل غير مسمى بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر المنصرم.

وفي الوقت الذي تتسارع فيه الخطى نحو إعلان تشكيل حكومة جديدة، بعد موافقة برلمان طبرق خلال جلسته الماضية على السماح للمرشحين الجدد لرئاسة الحكومة المقبلة بتقديم ملفاتهم فإن المخاوف تتزايد من أن تكون الحكومة الجديدة، جزءا من خارطة طريق وفترة انتقالية طويلة الأمد وتؤخر الانتخابات إلى أجل بعيد.

ومن المرجح أن تعلن لجنة خارطة الطريق، الاثنين، عن التفاهمات النهائية بين الأطراف السياسية وسيناريوهات المرحلة المقبلة فيما يتعلّق بمصير السلطة التنفيذية الحالية والمسار الدستوري، إلى جانب تحديد الرزنامة الجديدة للانتخابات وسبل معالجة العراقيل والعقبات التي حالت دون إجرائها في شهر ديسمبر الماضي.

لكن الخلاف الاكبر الذي من شأنه ان يعزز الانقسام السياسي والمؤسساتي وحتى الجغرافي هو ذلك الذي يتعلق بحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يقود البرلمان تحركًا بقيادة عقيلة صالح لتغيرها، مدفوعًا اتهامات بالفساد، بينما يرفض المجلس الأعلى للدولة تلك الاتهامات، في حين يصرّ الدبيبة على الاستمرار في منصبه وعدم تسليم السلطة إلاّ لحكومة منتخبة، و قد بدأ فعليا سباق محموم بين عدّة شخصيات للتنافس على خلافة الدبيبة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يبدو الأوفر حظّا للوصول إلى المنصب.