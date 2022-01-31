محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن الشعب الايراني تمضي قدما

العالم - خاص بالعالم

الاسابيع الثلاثة الاخيرة شهدت تقدما ملحوظا في محادثات الغاء الحظر الجارية في فيينا بين ايران واربعة زائد واحد، هذا ما اجمعت عليه غالبية الوفود المشاركة في المحادثات واكدته طهران، لكنها اشارت الى بطئ في التقدم الحاصل بسبب تقاعس الطرف الاخر وعدم ابدائه المبادرة والابداع اللازم.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده قال ان المحادثات حققت تقدما ملحوظا في المجالات الاربعة وهي الغاء الحظر والالتزامات النووية والتحقق والضمانات، فيما اوصى الوفود الغربية بالعودة إلى فيينا بالقرارات اللازمة للتوصل لاتفاق كما دعا لاتخاذ القرارات اللازمة لتسريع التوصل لاتفاق مستدام وجدير بالثقة.



وقال خطيب زادة: "إذا استجابت الاطراف الاخری بفیینا خاصة الولايات المتحدة لحقوق إيران الطبيعية ومطالبها المشروعة، فيمكننا التوصل إلى اتفاق دائم ذي مصداقية، ننتظر إعلان الولايات المتحدة قراراتها السياسية لمجموعة اربعة زائد وهناك قضايا في مجال الحظر لازالت عالقة يجب على الجانب الغربي اتخاذ قرار بشأنها".

وفيما اوضحت طهران للجانب الغربي انها لم ترهن كل أوراقها في محادثات فيينا ولن تقبل بأقل من الاتفاق النووي ينتظر عودة الوفود المشاركة الى فيينا واستئنافها الجولة الثامنة من المفاوضات بعد توقفها مؤقتا الجمعة لإجراء مشاورات حاسمة في عواصمها واتخاذ القرارات السياسية.

وتزامنت مشاورات الوفود مع اتصالا بين الرئيسين، الإيراني إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، شكّلت محادثات الغاء الحظر محوره، حيث شدد رئيسي على مطالب طهران المتمثلة بالغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة موثوقة للاتفاق المقبل في حين جدّد ماكرون قناعته بأن الحلّ الدبلوماسي ممكن وحتمي وذلك بعيد اعلانه أن ثمّة علامات تؤشّر إلى أن المحادثات يمكن أن تخرج بالنتيجة المرجوّة.