طائرات الاحتلال تخرق الاجواء اللبنانية

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الاثنين في بيان، أنّ بتاريخ 31/10/2021 السّاعة 3:00، خرقت طائرتان حربيّتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللّبنانيّة من كفركلا وصولًا حتّى ضهر البيدر، ثمّ غادرتا الأجواء عند السّاعة 3:10 من فوق البحر مقابل خلدة، مشيرةً إلى أنّه تجري متابعة موضوع الخرقَين بالتّنسيق مع قوّات الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان.

وأشارت إلى أنّ بتاريخ 30/1/2022 السّاعة 16:20، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللّبنانيّة من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند السّاعة 18:00 من فوق البلدة المذكور.