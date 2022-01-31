سفير الكيان خطر على البلاد

العالم – حديث البحرين

هذه العلاقة التاريخية استمرت حتى يومنا هذا على أسس مبادئ وحدوية مع جميع تلاوين الشعب البحريني.. علاقة بهذا العمق التاريخي بين الشعبين لا يستطيع النظام البحريني كسرها مهما كانت قوة دفعه للتغلغل الصهيوني في البحرين. والبحرينيون عيونهم دائما على ممارسات النظام ومحاولاته المستميتة لجعل هذه البلاد آمنة أمام العدو، لكنه يصطدم بالرفض الشعبي الواسع لهذا التطبيع والعلاقة معه مهما كانت اشكالها.

ومن المخزي ان يرسم سفير الكيان في المنامة خارطة طريق لأركان النظام من اعلى هرمه حتى اصغر ضابط أمن وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على البلاد كما يقول أبناء البحرين المخلصون لبلدهم.

حلقة برنامج "من البحرين" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تناقش ملف المستجد في ملف التطبيع بين الكيان الاسرائيلي والبحرين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

الشيخ عبد الله الصالح - نائب امين عام جمعية عمل الاسلامي في البحرين

د. إبراهيم العرادي – إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير