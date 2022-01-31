أكاديمي إماراتي تزامنا مع زيارة هرتسوغ: أنا فلسطيني

العالم- الامارات

وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تغريده له على تويتر:"اليوم أنا فلسطيني"، وذلك تزامنا مع زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ إلى أبو ظبي.

وقوبلت تغريدة عبدالله بهجوم واسع من قبل مغردين إماراتيين مطبعين.

ونشر عبدالله في صفحته عبر "تويتر" صورة لمنقوشة قماشية على شكل خارطة فلسطين، مع عبارة "فلسطين يا وطني الرائع يا وطني".

وكان عبد الخالق عبد الله رفض زيارة رئيس وزراء الاحتلال نفتالني بينيت إلى أبو ظبي في كانون أول/ ديسمبر الماضي، إذ غرد حينها "لا أهلا ولا سهلا".

وشددت الإمارات مؤخرا من قوانينها التي تجرم توجيه أي نقد لقرارات الدولة السيادية، بما فيها التطبيع مع الاحتلال، وأي نقد من شأنه تعكير صفو العلاقات التي تجمع دولا بالإمارات.