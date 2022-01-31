شاهد..مخرجات لقاء الصدر والحلبوسي والبارزاني

العالم - خاص بالعالم

واكد السيد مقتدى الصدر خلال استقباله الحلبوسي وخميس االخنجر ونيجيرفان بارزاني، على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية في العراق، ورحب الصدر بالحوار مع المعارضة، وطالب بوقف ما سماه بالإرهاب والعنف ضد الشركاء السياسيين.

وكان الحلبوسي قد اكد وجود تحركا من جميع الطوائف والقوميات بهدف تشكيل حكومة وطنية خالصة، واشار الى ان زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولّى.



اما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، فقد اكد ان زيارة الحلبوسي والبارزاني فقد كانت ضمن مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق، واضاف ان هدف الزيارة هو التشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل، وعبر عن امله بأن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته.



من جانب اخر طرح زعيم الجبهة الوطنية المدنية إياد علاوي، مبادرة لمشروع سياسي يشرف عليه البرلمان والقوى السياسية، ويتضمن الاقتراح أن يسمي الصدر رئيس الوزراء المقبل على أن يوافق عليه الإطار التنسيقي.



عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، محمود السلامي، اكد إلى وجود وسطاء يعملون من أجل تذويب كتلة الجليد مع التيار الصدري.، واضاف ان الإطار التنسيقي ينتظر جولة المباحثات الجديدة مع التيار الصدري.



وتصدّرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 من تشرين الأول - أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، ثم ائتلاف دولة القانون بـ33، ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى التي تطالب بحكومة توافقية على غرار المعمول به منذ انتخابات عام 2005.