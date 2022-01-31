الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 31-01-2022

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 31-01-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الى أبو الغيط.. العرب هم من يحتاجون لسوريا

بالفيديو.. هكذا يحافظ التونسيون على تراثهم الأمازيغي..

قائد ايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي بانتاج منظوماتنا الرادارية والصاروخية

هذا ما جاء في احدث تقرير للوكالة الدولية حول برنامج إيران النووي

بالفيديو.. باحث سیاسی: تعدد الجبهات الإيرانية يصعب المواجهة للكيان الاسرائيلي

في ظل تصريحات جونسون.. شاهد..هل باتت روسيا والغرب على شفا حفرة من الحرب؟