معطيات زيارة وزير الخارجية العماني الى دمشق

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وحمل البوسعيدي معه استراتيجية للتعاون المشترك مع سورية وساعياً لتصحيح مسار العلاقات العربية السورية والأخطاء السابقة، والتي بحثها بشكل واسع مع الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير خارجية سلطنة عمان البوسعيدي: "إن هناك جهود خيرية تقوم بها العديد من الدول في الوقت الحاضر للم الشمل، ولتصفية الاجواء وتحصيح اخطاء الماضي والتوجه بنظرة تكون اكثر مستقبلية، ونحن نتفائل من خلال هذه اللقاءات والحوارات، واعتقد في النهاية مثل ما يقال لا يصح الا الصحيح، والصحيح التئام العلاقات العربية العربية".

والتقى البوسعيدي خلال زيارته الى سوريا وزير خارجيتها فيصل المقداد وتم بحث التعاون الاقتصادي وتجديد الحراك السياسي بين البلدين والتي رأى فيها المقداد فرصة لتطوير العمل العربي المشترك وإعادة سورية إلى دورها العربي بعد القطيعة الطويلة معها.

وقال وزير خارجية سورية فيصل المقداد: "كانت فرصة لنا لكي يلتقي الوزير العماني مع الرئيس بشار الاسد ويطرح القضايا التي يشعر بأهميتها في اطار العمل العربي المشترك والتضامن العربي المشترك، واقامة اطيب العلاقات في ما بين دولنا العربية لتصحيح الاخطاء السابقة وبناء الحاضر والمستقبل لجميع شعوبنا، وحقيقة وجدنا كل التفهم، ووجدنا اننا وسلطنة عمان قوة في اطار تجديد على أهمية موقف عربي موحد لمواجهة التحديات".

الزيارة العمانية إلى سورية تحمل رسائل متعددة ونواة لعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي والتي أكد عليها وزير خارجية سلطنة عمان في حديثه ولقاءاته وهي من ضمن رؤية السلطنة لمواجهة كافة التحديات.‎

زيارة وزرير خارجية سلطنة عمان الى سوريا حملت مضامين متعددة اولها تصحيح المسار العربي واعادة العلاقات العربية السورية الى عودتها بعد قطيعة عربية لدمشق دامت اكثر من عقد.

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