شاهد..ماوراء اعتقالات الاحتلال التعسفية في الضفة الغربية؟

العالم - مراسلون

في ساعات الفجر بينما كانت عائلة مطر التي تقطن مخيم الجلزون للاجئين تخلد الى النوم استيقظت على اصوات السيارات العسكرية الاسرائيلية وهي تحاصر منزلها وتقتحمه بهمجية، وبعد دقائق من الخوف والقلق اقتحم الجنود حجرة ابنهم زيد وبعد تحقيق وتدقيق وبعد ان ارعبوا الاطفال والعجائز اقتادوا زيد الى مكان مجهول دون ان يفصحوا عن التهمة التي توجه له او ماذا صنع ليعتقل.

وقال اسراء مطر وهو شقيق الاسير زيد مطر: "فتح الشباك وطلع بوجه خمسة جنود، لذا سكرت الشباك وارتديت ملابسي وفتحت باب المنزل الخلفي، سمعت صوت ضرب على الباب الرئيسي، انا خفت على ابي وامي لانهم كبار سن، وبعدها كان معاهم شاب اعتقلوه على درج البيت، ليس هناك بيت الا ويوجدو فيه واحد دفع الثمن، ياما اسير اوشهيد يا جريح، كل واحد عانى من الاحتلال".

خلال الساعات الاخيرة حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية طالت 30 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة، الاعتقالات تركزت في مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من اريحا و مخيم الجلزون بالقرب رام الله مدينة بيت لحم، الاحتلال خلال الساعات الماضية اعترف ان قواته العاملة في الضفة الغربية تعرضت اكثر من مره لعمليات اطلاق النيران.

وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدور فارس: "إن الاحتلال السرائيلي محبط لانه لم يحقق ايًا من اهدافه بمعنى حملات الاعتقال الممتدة من عشرات السنين لم تعطي الثمار التي ارادها الاحتلال، بحيث انه يخلق جيل غير مبالي في فلسطين او لا علاقة له في المسألة الكفاحية الوطنية".

قوات الاحتلال التي تجوب الضفة الغربية باحثة عن فريسة تعتقلها تصطدم دوما بحالة تراكمية للمقاومة الفلسطينية.

الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية تؤكد عكس ما يحاول ان يروج له الإحتلال بان ساحة الضفة هي الساحة الهادئة، هذه الاعتقالات تؤكد بان ساحة الضفة هي ساحة المقاومة المستمرة، وهذا ما يربك اجهزة أمن الإحتلال الاسرائيلي.

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