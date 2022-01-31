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الخطوط الجوية القطرية تبرم عقدا ضخما مع "بوينغ"

الخطوط الجوية القطرية تبرم عقدا ضخما مع
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن شركة "بوينغ" أبرمت اتفاقين رئيسيين مع الخطوط الجوية القطرية ينص أحدهما على بيع الجانب القطري 34 طائرة شحن "777 إكس" في صفقة تقدر بـ20 مليار دولار.

العالم-قطر

وذكر البيت الأبيض أن الاتفاق يضمن للخطوط الجوية القطرية الحق في شراء 16 طائرة شحن أخرى من الطراز نفسه، مشيرا إلى أن الشركة القطرية وقعت أيضا خطاب نيّات لشراء 25 طائرة من طراز "737 ماكس" بقيمة تقدر بـ6,7 مليارات دولار.

ويعطي هذا الإعلان دفعا لشركة "بوينغ" ولطائراتها الحديثة من طراز "777 إكس" التي شهدت تراجع تطورها بسبب الجائحة.

وقال ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" خلال حفل التوقيع إنّ طائرات "777 إكس" ستكون "الأفضل في العالم"، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسجل زيادة في الطلب على طائرات الشحن مع زيادة شعبية التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن الاتفاقين يظهران أنّ بوينغ "تخدم حاجة عالمية في مرحلة ما بعد كوفيد بطريقة مؤثّرة".

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