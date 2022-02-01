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"الكاف" يفتح تحقيقا في واقعة مباراة مصر والمغرب!

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، فتح تحقيق في الأزمة التي نشبت بين لاعبي مصر والمغرب يوم الأحد، بعد مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

العالم - رياضة

وقال مصدر في منتخب مصر لموقع "kooora"، يوم أمس، إن "الكاف" أخطر بعثة منتخب مصر بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة الأسباب والملابسات الخاصة بما حدث.

وشهدت المباراة مشادات قوية ومشاجرة بين اللاعبين بسبب تدخل قوي من المهاجم المصري مصطفى محمد في حق النجم المغربي أشرف حكيمي، وانتهت المشاجرة بإنذار كل من مصطفى محمد وحكيمي.

ولكن عقب المباراة اندلعت مشادات أخرى، حيث اشتبك عدد من لاعبي المنتخبين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد، ليحجز "الفراعنة" بطاقة العبور للمربع الذهبي لمواجهة الكاميرون.

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