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حماس تثمن دعم الجزائر للمصالحة الفلسطينية

حماس تثمن دعم الجزائر للمصالحة الفلسطينية
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

ثمّن رئيس الدائرة السياسية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج، سامي أبو زهري، التصريحات التي وردت على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول المصالحة الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وأكد أبو زهري في تصريح صحفي، الاثنين، "دعم حركة حماس للدور الجزائري بشأن تجاوز الخلاف الفلسطيني ومواجهة التطبيع مع الاحتلال في المنطقة".

وأعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن تفاؤل بلاده بشأن المصالحة الفلسطينية، "رغم أننا في بداية المشوار".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي أحمد الناصر في العاصمة الكويت: إن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق، والجزائر لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني".

وأشار لعمامرة أن "جهود بلاده تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر قبل نهاية العام الحالي، يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل".

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