عشرة الفجر.. يوم عاد روح الله ليُحيي قلوب الأمم

العالم - نبض السوشيال

لم تقتصر فقط مشاركة اللبنانيين مع هذا الوسم اللبناني (#عشرة_الفجر) بل شارك الكثير من الناشطين العرب من جنسيات مختلفة من محبي الثورة الاسلامية في ايران ومفجر ثورتها الامام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني (قُدِّسَ سرُّه) .

عشرة الفجر و(تنطق باللغة الفارسية "دهه فجر") هي عنوان يطلق على الأيام العشرة التي يحتفل بها الايرانيون بمناسبة ذكرى ايام انتصار الثورة الاسلامية والتي تبدأ من يوم عودة السيد روح الله الموسوي الخميني (قُدِّسَ سرُّه) إلى إيران (01 شباط/فبراير 1979) والذي أدّى إلى انتصار الثورة الاسلامية في (11شباط/فبراير 1979).

هذه العشرة من 1 إلى 11 شباط/فبراير (وبتمسة الاشهر الفارسية القمرية الشمسية الايرانية من 12 الى 22 بهمن) التي يحتفل بها الايرانية كل عام في إيران كاحتفال وطني.

وكما اسلفنا، تبدأ هذه الأيام المباركة (العشرة) بذكرى عودة السيد روح الله الموسوي الخميني (قُدِّسَ سرُّه) إلي إيران وتنتهي بانتصار الثورة الإسلامية في إيران الذي يُسمّي بيوم انتصار الثورة الاسلامية أو 22 بهمن، حيث یجدد المواطنون الايرانيون عهدهم مع أهداف الثورة الإسلامیة والإمام الخمینی (قدس).

عشية ذكرى عشر الفجر لهذا العام 2022 انطلق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح یوم أمس الاثنین الى مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخمیني (ره) حيث قرأ الفاتحة على روحه الطاهرة وذلك على أعتاب الذكرى السنوية الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني الراحل (قُدِّسَ سرُّه) إلى ايران.

كما زار قائد الثورة الإسلامية في الساعات الاولى من صباح الاثنين أضرحة شهداء السابع من تير (28 حزيران/يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

وتأتي هذه الزیارة بمناسبة بدء احتفالات الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاریخیة للامام الخمینی (قُدِّسَ سرُّه) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها فی المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكی البائد بعد عشرة ایام على وصول الامام (رض).

نتابع الان اهم التغريدات التي اطلقها الناشطون اللبنانيون والعرب بهذه المناسبة حيث غربد حساب الناشطة (مايا - maya) التي قالت في ملفها الشخصي في تعريفها لكربلاء قائلة: ‏‏به نام خدا (بسم الله).. ‏‏في الآخرة تُسمى الجنّة، أمّا في الدُنيا فإسمها كربلاء الحسين..).

نشرت (مايا - maya) خلال تغريدتها فيديو عن عودة الامام الخميني الى ايران قائلة:

"يوم عاد روح الله ليُحيي قلوب الأمم. #عشرة_الفجر

"The day the Spirit of God returned to revive the hearts of nations. #عشرة_الفجر

شارك حساب المغردة اليمنية (زينب .م) في هذا الوسم (#عشرة_الفجر) اللبناني قالة:

يوم عاد روح الله ليُحيي قلوب الأمم. #عشرة_الفجر

كما شاركت المغردة اللبنانية (ماريامي فنيش - MariaMe Fneiche) التي عرفت عن هويتها في ملفها الشخصي قائلة (| المقاومة جدوى مستمرة | كُن باسِلًا في زمنٍ أعرج. فلسطين قضيتي | اليمن العزيز | يقينًا كُلّه خير |)، غردت (ماريامي فنيش - MariaMe Fneiche) قائلة:

كان يرى في الشباب اللبناني وفي الشباب الفلسطيني مفخرة الأمة العربية والإسلامية. - سماحة السيّد حسن نصر الله #عشرة_الفجر

شارك المغرد اللبناني (علي الطفيلي - Aly Tfaily) الذي عرف عن نفسه في بروفايله الشخصي قائلا(أنا تربيت المجالس و اللطم و الأربعين و أنا خريج الوفا من جامعة أم البنين ⁦| يا بقية الله أدركنا | | مجرد خادم |) شارك الناشط علي الطفيلي في هذا الوسم (#عشرة_الفجر) بتغريدة قال فيها::

وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ | الله أكبر، خمينى رهبر | #انقلاب_اسلامی #عشرة_الفجر

غرد حساب الناشط الايراني (وائل اَهوازي) في هذا الوسم اللبناني (#عشرة_الفجر)، قائلا:

#عشرة_الفجر بالفارسية:#دهه_فجر من 1 إلي 11 فبراير تحتفل كل عام في إيران كاحتفال وطني.يبدأ العشرة بذكري عودة سيد روح الله #الخميني إلي #إيران وتنتهي بانتصار الثورة الإسلامية في إيران الذي يُسمّي بيوم انتصار الثورة الاسلامية أو 22بهمن #الإمام_الخميني #ایران_قوی

الناشط اللبناني (ابو مهدي) نشر صورة تاريخية نادرة لاستقبال الشعب الايراني المليوني للامام الراحل فور عودته ووصوله الى العاصمة الايرانية طهران قائلا:

روحٌ من الله فينا.. #امام_آمد #عشرة_الفجر

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) ووسم (#عشرة_الفجر) مع حساب الناشطة (نـُـورُ اٌلهـُـُدٰىْ) التي نشرت فيديو للايام العشرة من أيام عشرة الفجر المباركة منذ مجيء السيد الخميني الى ارض ايران والى يوم انتصار الثورة الاسلامية، قائلة:

١ شباط ١٩٧٩: الإمامُ القائد يتحدّى التهديدات ويعود فاتحًا مظفرًا رهبر امام از تهدیدها سرپیچی می کند و به عنوان یک فاتح پیروز باز می گردد كُل عام وأنتم بخير #عشرة_الفجر #امام_آمد

