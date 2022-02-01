الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب العسكري

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب العسكري
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الإفريقي،تعليق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقلاب 24 يناير.

العالم - افريقيا

وقال الاتحاد، إن تعليق عضوية بوركينا فاسو يأتي ردا على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس مارك كريستيان كابوري.

وأوضح مجلس السلم والأمن التابع للكتلة المكون من 15 عضوا أنه صوت "بتعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى استعادة النظام الدستوري بشكل فعال في البلاد".

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد قد أدان الانقلاب يوم وقوعه وقبل أن يتضح من يتولى المسؤولية.

والانقلاب هو أحدث موجة اضطرابات تضرب بوركينا فاسو، التي عانت من عدم استقرار مزمن منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960

روابط ذات صلة

تشكيلة 'نسور قرطاج' الأساسية لمواجهة بوركينا فاسو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير التجارة الداخلية السوري يعتذر للمواطنين.. وهذا ما أوضحه!

الاحتلال يهدم منزل الشهيد أبو شخيدم بالقدس المحتلة

برهم صالح يؤكد ترشحه لمنصب الرئاسة العراقية

هزيمة ثقيلة للسعودية أمام الساموراي الياباني في تصفيات كأس العالم

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين

اللواء الموشكي: دول العدوان تعمل على عسكرة البحر الأحمر