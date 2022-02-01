اي رسائل تحدٍ وجهتها عملية انصار الله اليمنية الثالثة للامارات؟

خصاب العالم

وقال رزق في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان عملية "اعصار اليمن" ليست مجرد ضربة عابرة ولا قرار ارتجالي يتوخى بعض الاهداف التفصيلية، بل ان العملية هي قرار استراتيجي سيستمر، مادامت الامارات شريكة في العدوان على اليمن الى جانب النظام السعودي.

واوضح رزق، ان عملية "اعصار اليمن الثالثة" جاءت بالتزامن مع وصول رئيس كيان العدو الاسرائيلي الى الامارات لتحمل بعداً جديداً يتعلق بالدور الاسرائيلي الذي يلعبه في العدوان على اليمن بشكل خفي غير مباشر، وكذلك الدور الاسرائيلي الذي يستهدف القضايا العربية والاسلامية.

واضاف رزق، ان عملية "اعصار اليمن الثالثة" تقول على لسان الجيش اليمني ولجانه الشعبية ان ما تمارسه الامارات هو ضرب من الخيانة والطعن في قضايا الامة العربية والاسلامية، مشيراً الى الاوساط الشعبية العربية وفي كل انحاء العالم، اعربت عن ارتياحها للضربات التي وجهها اليمنيون للامارات وذلك للدور السلبي التخريبي المنحط الذي تمارسه السلطة الاماراتية باستضافة العدو الاسرائيلي وفتح ابواب المنطقة العربية انطلاقاً من مشيخة الامارات الذين يلعبون دوراً هداماً ورأس حربة ليتغلغل العدو الاسرائيلي في المنطقة العربية والاسلامية، مشيراً الى ان انسحاب الامارات من اليمن رهن بمدى الايلام ونجاح اليمن في ضرب العمق الاماراتي، وهذا ما تترجمه عمليات "اعصار اليمن الاولى والثانية والثالثة".

واكد رزق، ان الامارات تعتقد انه لطالما تبقى النار المشتعلة في الداخل اليمني واقتتال اليمنيين مع بعضهم البعض، تبقى بعيدة وتكتفي بضخ الاموال وشراء المرتزقة او القصف من بعيد، فانها لن تتأثر بهذه الحرب، ولهذا جاء القرار الاستراتيجي اليمني بان تنتقل النار المشتعلة لتطال عواصم دول العدوان.