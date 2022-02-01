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"دماء الشهداء برقبتك"..

مواطن عراقي يوبخ خميس الخنجر أثناء زيارته إلى النجف (فيديو)

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تعرض رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، إلى توبيخ من قبل احد المواطنين العراقيين وذلك أثناء زيارته يوم أمس إلى محافظة النجف الأشرف.

العالم-العراق

وأظهر مقطع فيديو، أحد المواطنين وهو يعترض موكب الخنجر داخل ضريح الإمام علي (عليه السلام) ويهتف ضده تنديدا بزيارته إلى المحافظة وأصفا اياه بخنجر "الغدر والخيانة".

وأبدى المواطن "أستغرابه من دخول خميس الخنجر إلى محافظة النجف رغم مواقفه السلبية السابقة مؤكدا ان دماء الشهداء لا زالت برقبة الخنجر".

ويظهر الفيديو، محاولة حماية الخنجر سحب الهاتف من يد المواطن وايقاف التصوير بعد سلسلة تنديدات وغضب حظي بها رئيس تحالف السيادة داخل ضريح الامام علي (عليه السلام).

خميس الخنجر في النجف

زيارة خميس الخنجر الى النجف

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