كورونا.. طرابلس الليبية "منطقة حمراء"

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وتزامن الارتفاع في أعداد الإصابات مع إعلان وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في جميع مدارس العاصمة طرابلس لمدة أسبوعين، بدءاً من أول من أمس بسبب تفشّي الوباء.

وشدّد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووكيلة الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات محسن الكبير على أن يتم اِحتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام، موضحين أن الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم مُستمرة شرط التقيّد بالبروتوكول الصحي المعمول به.

وتحدث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، في تدوينة على حسابه على "فيسبوك"، عن وصول أعداد الإصابات إلى 900 لكلّ 100 ألف شخص، مشيراً إلى أن العاصمة طرابلس باتت "منطقة حمراء"، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في ظل الانهيار الذي يعانيه القطاع الصحي، مرجحاً أن يتخذ المركز "قرارات قد تكون قاسية" لمواجهة تفشي الفيروس.

وعقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً طارئاً شارك فيه عدد من المسؤولين المعنيين بمتابعة الملف لبحث التفشي الكبير لكورونا، وخصوصاً في العاصمة طرابلس.

ويشير المكتب الإعلامي للحكومة إلى أن حيدر طالب رئيس الحكومة بإصدار "قرار من مجلس الوزراء يتعلق بجملة من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي يتوجب اعتمادها"، من دون توضيحها.

وقبل نحو أسبوع، قدّر متوسط الإصابات اليومية بكوفيد-19 بنحو ثلاثة آلاف، بالإضافة إلى عشر وفيات، وهو مؤشر لم تبلغه البلاد منذ بدء تفشي الفيروس، كما يقول الطبيب في أحد مراكز العزل الحكومية محسن أبو شعالة.

ويأتي الارتفاع في معدلات الإصابة في وقت تعاني بعض مراكز العزل أوضاعاً صعبة، بسبب النقص الحاد في التجهيزات وصعوبة توفير كميات كافية من الأوكسجين للمرضى، على الرغم من الوعود الحكومية بالعمل على توفيرها.

يشار إلى أنه في 22 يناير الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن بدء مؤشرات تدهور الوضع الوبائي في البلاد، ودخولها الموجة الرابعة من الوباء.

وفي الأسبوع الأول من الشهر الماضي، بلغت نسبة الإصابات 45.3 إصابة لكلّ 100 ألف نسمة، فيما زادت أعداد الوفيات الجديدة إلى 69 وفاة، مقارنة بالأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول الماضي الذي شهد 62 وفاة أي بنسبة 0.9 لكلّ 100 ألف نسمة.